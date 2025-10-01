Haberler

Çamaşır Asarken 5. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Çamaşır Asarken 5. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çamaşır asarken 5'inci kattan düşen 33 yaşındaki Neriman Şimşek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde evinin balkonunda çamaşır asarken 5'inci kattan düşen Neriman Şimşek (33), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle 22 Sokakta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Neriman Şimşek, iddiaya göre, çamaşır asmak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Şimşek, metrelerce yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neriman Şimşek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli, 1 çocuk annesi Neriman Şimşek'in cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

