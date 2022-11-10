Esenler'de 4'ncü kattaki evinde çamaşır asan kadın aşağı düştü Güncel Haberler Esenler'de bir kadın 4'üncü kattaki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oruç Reis Mahallesi'nde önceki gün 14.00 sıralarında, 22 yaşındaki Nariman A., 4'üncü katta bulunan evinin balkonunda çamaşır asarken, dengesini kaybederek düştü. Kadının yere düştüğünü gören mahalle sakinleri yardıma koştu, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Nariman A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kolunun kırıldığı belirtilen kadının, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. "BALKONDA ÇAMAŞIR ASARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ" Görgü tanığı Polat Coşkun, "Kadın dengesini kaybederek düştü" dedi. Mahalle sakini Ramazan Coşkun ise, "Çamaşır asarken dengesini kaybetmiş, yere düşmüş. Ambulansı aradık hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Ethem Gezer ise "Önce çığlık sesi geldi sonra önümüze düştü. Kolunun üstüne düştü, kafasını taşa vurdu ancak, bilinci yerindeydi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şu anda durumu iyiymiş yeni öğrendim, sadece kolu kırılmış" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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