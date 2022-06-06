Çamardı'da sağanak yağış, sele neden oldu - Haberler

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, sele neden oldu. Selde, bazı ev ve bahçeler zarar gördü.

İlçede dün başlayıp, bugün de etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı nedeniyle kırsal Yeniköy Mahallesi'nde sel meydana geldi. Mahalledeki çok sayıda ev ve bahçe, sular altında kaldı. Çamardı Kaymakamı İlhan Kayaş, mahalleye gelerek selin zarar verdiği ev ve bahçelerde incelemede bulundu. Mahalledeki zararın belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.