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Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cam silerken 4. kattan düşen 58 yaşındaki Nirgül Köstelekoğlu, hastanede tedavi altına alındı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cam silerken 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zümrüt Mahallesi 3863 Sokak'taki apartmanın 4. katından zemine düşen Nirgül Köstelekoğlu (58) sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köstelekoğlu'nun cenazesinin Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi 3863 Sokak'ta dün, 11 katlı apartmanın 4. katındaki dairesinde camları silerken zemine düşen Köstelekoğlu, ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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