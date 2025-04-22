Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com'a konuştu

Polatların lüks araçlarıyla ilgili gündem yaratan karar böyle çıkmış

Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de cam silerken dengesini kaybedip 4. kattan düşen 65 yaşındaki Nilgün Köstelekoğlu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de 4'üncü kattaki evinin camlarını silerken dengesin kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu (65), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu, iddiaya göre cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Köstelekoğlu, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.