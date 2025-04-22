Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cam silerken dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Nilgün Köstelekoğlu, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cam silerken düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zümrüt Mahallesi 3863 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 4. katındaki dairesinde camları silen Nilgün Köstelekoğlu (65), dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Köstelekoğlu sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel