Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 65 yaşındaki Nurgül Köstelekoğlu, 4. kattaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de 4'üncü kattaki evinin camlarını silerken dengesin kaybedip beton zemine düşen Nurgül Köstelekoğlu (65), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu, iddiaya göre cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Köstelekoğlu, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.