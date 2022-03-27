Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü - Haberler

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Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cam sildiği sırada 5. kattan düşerek ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cam sildiği sırada 5. kattan düşerek ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Sokak'ta 5 katlı binanın son katında temizlik yapmak için pencereye çıkan Aysel Negüzel (54), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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