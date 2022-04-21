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Cam silerken 2'nci kattan düşen kadın öldü

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Cam silerken 2'nci kattan düşen kadın öldü

DÜZCE'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş (70), yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş (70), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Beyciler Mahallesi 1610. Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Fitnat Aktaş, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fitnat Aktaş'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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