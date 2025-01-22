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Cam Silerken 13. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Cam Silerken 13. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde 53 yaşındaki Emel Atapek, cam silerken dengesini kaybederek 13. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Yurt Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın 13. katında oturduğu dairenin camlarını silen Emel Atapek (53), dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atapek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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