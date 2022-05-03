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Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi

Şirinevler'de bir şahıs elindeki cam parçasıyla park halindeki onlarca araca tek tek çizerek zarar verdi.

Şirinevler'de bir şahıs elindeki cam parçasıyla park halindeki onlarca araca tek tek çizerek zarar verdi. Bazı araçlara da anlaşılamayan kelimelerde yazan şahsın, bu olayı neden gerçekleştirdiğine kimse anlam veremedi. Olay anı kameralara yansırken, araçları görünce şoke alan vatandaşlar emniyete giderek şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde semtteki bir caddeye giren kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki cam parçası olduğu düşünülen bir cisimle park halindeki onlarca aracı tek tek çizerek zarar verdi. Cadde boyunca araçlara zarar veren şahıs ardından yaya olarak uzaklaşarak kayıplara karıştı. İlginç olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Onlarca aracı çizip, anlaşılmayan kelimeler yazdı

Olayın ardından saat 11.00 sıralarında sokağa inen vatandaşlar, araçlarında çok sayıda çizik olduğunu görünce şaştı. Cadde üzerindeki bütün araçların çizildiğini fark eden vatandaşlar, güvenlik kameralarını inceleyince şoke oldu. Kimliği belirsiz bir şahsın araçları çizdiğini gören vatandaşlar, olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu emniyette aldı. Araç sahibi çok sayıda vatandaş, "mala zarar verme" suçundan ifade vererek olayı gerçekleştiren şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki araçların üzerinde yaptığı incelemelerde ise şahsın anlaşılamayan kelimeleri yazdığı da ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şirinevler, Tragger, Güncel, Haberler

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