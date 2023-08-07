Cam kırıp altın kolyeyi çaldı, polisten kaçamadı...Hırsızlık anları kamerada

Adana'da bir otomobilin camını kırıp altın kolyeyi çaldıktan sonra polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da bir otomobilin camını kırıp altın kolyeyi çaldıktan sonra polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için Melek Girmez Sokağı'na gelen Saffet Furkan D. (28), otomobilini yol kenarına park etti. Aracın yanına gelen Rıdvan A. (34), otomobilin camına bakarak saçını tarayıp, keşif yaptı. Bir süre aracın yakınında bekleyen Rıdvan A., sokakta kimsenin olmadığı bir anda otomobilin arka camını taşla kırıp, uzaklaştı. Tekrar aracın yanına gelen Rıdvan A., eline geçirdiği poşetle, otomobilin arka koltuğundaki içinde altın kolye ile bin lira para bulunan poşeti çalıp, kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobiline döndüğünde camının kırık olduğunu ve parasının çalındığını fark eden Saffet Furkan D.'nin ihbarı üzerine, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, bir gün önce de aynı yöntemle Abdullah M.'nin otomobilindeki 8 bin 500 dolar bulunan çantayı çaldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan A.'nın farklı tarihlerde 7 iş yeri ve 4 otomobilden daha hırsızlık yaptığını belirledi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, şüpheli Rıdvan A.'yı Seyhan ilçesindeki saklandığı adrese yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Rıdvan A., hakkındaki suçlamaları kabul ederken; Abdullah M.'nin otomobilinden çaldığı miktarın 8 bin 500 dolar olmadığını, daha az bir miktar olduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.