Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu - Haberler

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Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu

Antalya'da çam kese böceği sürüsünün kelebeğe dönüşmek için sıra halinde yolculuğu, ilginç görüntüler oluşturdu.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Antalya'da çam kese böceği sürüsünün kelebeğe dönüşmek için sıra halinde yolculuğu, ilginç görüntüler oluşturdu.

Çam kese böcekleri, özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara ve Karadeniz bölgelerinin sahil kesimindeki çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek besleniyor.

Orman zararlısı olarak nitelendirilen çam kese böcekleri, şubat ile mayıs arasında özellikle sabah saatlerinde sürü halinde kelebeğe dönüşmek için ağaçlardan iniyor.

Birbiri ardına sıralanan böceklerin toprağa girmek için yolculuğu, güzel görüntü ortaya çıkarıyor.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Akdeniz, Antalya, Marmara, Ege, Güncel, Haberler

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