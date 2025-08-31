Cam Fabrikasında İşçi Taşıma Bantlarına Sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir cam fabrikasında, 21 yaşındaki Afgan işçi Mossa A. taşıma bantları arasına sıkışarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Afganistan uyruklu Mossa A., dengesini kaybederek iki taşıma bandı arasına sıkıştı. İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mossa A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mossa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
