Çam Dağı'nın etekleri nisanda açan ters lalelerle renklendi - Haberler

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Çam Dağı'nın etekleri nisanda açan ters lalelerle renklendi

AA - Davut Genç - Güncel
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Çam Dağı'nın etekleri nisanda açan ters lalelerle renklendi

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın etekleri, ters lalelerin açmasıyla ayrı güzelliğe büründü.

KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın etekleri, ters lalelerin açmasıyla ayrı güzelliğe büründü.

Halk arasında "ağlayan gelin, boynu bükük" olarak bilinen ters laleler, Kocaali kırsalını renklendiriyor.

Her yıl nisan ayının ortalarında açan ve yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süsleyen laleler, fotoğrafseverlere de birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı veriyor.

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği çiçeklerin yanı sıra kum zambağı ve kardelen gibi çok sayıda bitkinin yetiştiği bölge zengin florasıyla dikkati çekiyor.

Doğasever Ebru Yetim, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana doğaya ve fotoğraflara ilgisinin bulunduğunu belirterek, "Burası endemik bitki türlerini bulabileceğiniz çok güzel bir yer. Ters lalelerin fotoğraflarını çekmek için geldim. Daha önce de kardelenleri fotoğraflamıştım. Doğası, her şeyi çok güzel olan bir bölgede yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Davut Genç - Güncel

Toros Dağları, Sakarya, Kocaali, Nisan, Güncel, Haberler

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