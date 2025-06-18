Çalyan Gölü Yaz Aylarında Doğaseverlerin Uğrak Noktası Oluyor

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Van'ın Gürpınar ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Çalyan Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Buzul göl, sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sağlıyor. Doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, gölün güzelliklerini koruma çağrısında bulunuyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin 200 rakımlı Çalyan Gölü, havanın ısınmasıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Van'a 80 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Şırnak sınırındaki buzul gölü, erimeyen kar ve buz kütleleri ve canlanan doğasıyla ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

Havanın ısınmasıyla gölün bulunduğu bölgeye giden kent sakinleri ile farklı illerden gelen doğaseverler, şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 40 doğasever de zorlu yayla yolunu aşarak ulaştıkları 3 bin 200 rakımdaki gölün bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü yaptı, eşsiz manzarayı görüntüledi.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan buzul gölünde yüzerek serinleyen doğaseverler, huzurlu bir ortamda halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

"Gölü ziyaret edenler buraya sahip çıkmalı"

Doğaseverlere rehberlik eden Mahmut Çelik, AA muhabirine, bölgenin güzelliklerini görmek için 40 kişilik bir grupla yaylaya geldiklerini söyledi.

Yılın bu döneminde göl ve çevresindeki doğal güzelliklerin ilgi gördüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Eskiden burada huzur ortamı olmadığı için insanlar gelemiyordu. Buranın güzel bir doğası var. Karların erimesi sonucu 3 bin 200 rakımda oluşan göl, huzur ortamı oluşturuyor. Gölü ziyaret edenler buraya sahip çıkmalı. İnsanlar, çöplerini yanlarında götürsün. En güzel temizlik kirletmemektir. Bu güzelliklerin yok olmaması lazım. Güzelliklerimizi koruyup gelecek nesillere bırakmalıyız. Güzellikleri görmek istiyorsanız, yükseklere tırmanmak durumundasınız. İyi bir manzara için yürümek, terlemek ve emek sarf etmek zorundayız, karşılığını da alıyoruz."

"Büyüleyen bir manzarası var"

Doğaseverlerden Ezelhan Şelem ise "Daha önce burayı görmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Burası gerçekten doğa harikası. Hem doğal güzellikleri hem de flora zenginliğini fark ettik. Bizim için muhteşem bir deneyim oldu. Burayı el değmemiş bir yer olarak tanımlayabilirim. Daha önce bu kadar yüksekteki bir göle çıkmadım. Büyüleyen bir manzarası var." dedi.

80 kilometre yol kat ederek göle ulaştıklarını dile getiren Emrah Yavuz da "Buzulların erimesiyle oluşan doğal bir gölü görme fırsatı bulduk. Yaz aylarında gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Doğa temiz tutularak yaşatılır, doğamızı temiz tutmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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