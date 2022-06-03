Call of Duty: Modern Warfare 2 için ilk fragman geldi - Haberler

Call of Duty: Modern Warfare 2 ile ilgili resmi bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir süre önce oyunun 28 Ekim'de çıkacağını duyuran Activision, şimdi de Call of Duty: Modern Warfare 2 için ilk fragmanı yayınladı. İşte Modern Warfare 2 konusu, çıkış tarihi ve merak edilen diğer detaylar.

Call of Duty: Modern Warfare 2 için tarih verildi

Call of Duty'nin sosyal medya hesaplarından yeni bir fragman yayınlandı. Call of Duty: Modern Warfare 2'nin "Ultimate Team" için hazırlanan yaklaşık bir dakikalık videosu, gerçek savaş alanındaki efsane ekibi gözler önüne seriyor.

çıkış tarihi belli oldu!

İlk fragman ile birlikte yeni oyunun duyurulacağı tarih de açıklandı. 8 Haziran'da dünya çapında gösterime girecek olan Modern Warfare 2, Ghost'u göstermesiyle birlikte beklentileri şimdiden yükseltmeyi başardı.

Modern Warfare 2'de Task Force 141; Kaptan John Price, Simon "Ghost" Riley, John "Soap" MacTavish, Kyle "Gaz" Garrick ve Meksika Özel Kuvvetleri'nden Albay Alejandro Vargas gibi ikonik karakterler ile geri dönecek.

Call of Duty: Modern Warfare 2'nin konusu ise tam olarak bilinmiyor. Fakat sosyal medyada dolaşan sızıntılar hikayenin, Kolombiyalı uyuşturucu karteliyle savaşan özel kuvvetleri ele alacağını iddia etti. Bu henüz doğrulanmasa da, Modern Warfare 2'ye yakışacak.

Call of Duty: Modern Warfare 2, Modern Warfare serisinin 2019'da yeniden başlatılmasının devamı niteliğinde olacak. Oyun, bu yıl 28 Ekim'de henüz belirtilmemiş platformlar için piyasaya sürülecek. Ancak klasik olarak Windows PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S gelmesini bekleyebiliriz.

Ayrıca oyun, uzun yıllar sonra Steam'e gelecek ilk Activision yapımı olacak gibi duruyor. Steam'in Twitter hesabından paylaşılan tweet'te resmi bir açıklamaya yer verilmedi, ancak Windows sürümünün Steam'de sunulabileceği işaret edildi.

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