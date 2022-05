Call of Duty: Modern Warfare 2 çıkış tarihi belli oldu! - Haberler

Dünyanın en popüler FPS oyunlarından -birinci şahıs nişancı türü aksiyon- COD'un geliştiricisi Infinity Ward, geçtiğimiz ay uzun zamandır beklenen haberi verdi. Şimdi ise Activision'ın yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2 çıkış tarihi belli oldu.

Call of Duty: Modern Warfare 2 çıkış tarihi: 28 Ekim

Infinity Ward tarafından Twitter ve diğer sosyal mecralar üzerinden yapılan paylaşımda yeni oyunun logosu ve ismi kamuoyuyla paylaşıldı. 13 yıl önce yani 2009'da çıkan Call of Duty: Modern Warfare 2 ile aynı ada sahip yeni yapımın çıkış tarihi ise belirsizliğini koruyordu.

Bu yeni yapım, COD (Call of Duty) oyunlarının MW (Modern Warfare) serisine ait beşinci büyük oyunu olacak. Aynı zamanda 2019'da tanıtılan (2007'de tanıtılan Call of Duty 4: Modern Warfare'den farklı isimlendirildi) oyunla birlikte seriye tekrar başlandığını ve bu yapımın da 2. oyunu olacağını söyleyebiliriz.

Activision'dan aylar sonra 'Call of Duty: Vanguard' itirafı!

Bunun yanı sıra Activision, odağını çevrim içi oyunlara doğru yöneltmiş durumda. Çünkü Call of Duty Warzone beklenenin üzerinde bir başarı getirdi. Bu sebeple de şirket, bu yıl içinde selefinin benzeri yeni bir ücretsiz yapım ile karşımıza çıkacağını söyledi.

Şirketin uzun vadeli planlarına baktığımızda son 1 yıl içerisinde klasik seriye olan ilginin büyük oranda azaldığı, dolayısıyla 2023 yılında büyük bütçeli serilere ara verip çevrim içi yapımlara odaklanacağını görüyoruz. Bu sebeple COD: MW 2, 28 Ekim tarihine kadar bekletilecek.

Oyunun tanıtıldığı iki videolu paylaşıma aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

#ModernWarfare2 Ships October 28th ?? pic.twitter.com/OsgOspGh1j — Call of Duty (@CallofDuty) May 24, 2022

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

