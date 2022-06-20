Call of Duty'den hile yapanlara yaratıcı çözüm

Call of Duty, PUBG ve Valorant gibi oyunlarda yaşanan hile sorunu, oyun deneyimini ciddi oranda düşürüyor. Activision, Call of Duty: Vanguard ve Warzone'daki hile oranını azaltmak için düğmeye bastı.

Call of Duty, hile yapanların envanterini elinden alacak

Activision, geçtiğimiz yıl RICOCHET adını verdiği ekibi kurdu. Güvenlik uzmanları, oyun ve sunucu yöneticileri, araştırmacılar veri bilimcilerinden oluşan ekip, RICOCHET Anti-Cheat sistemini geliştirdi. 2021'de tanıtılan RICOCHET Anti-Cheat, Şubat 2022'deki son güncellemesinden bu yana 180.000'den fazla hileciyi oyundan uzaklaştırdı.

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RICOCHET ekibi, hilecilere karşı verdiklere mücadelede ne durumda olduklarını açıklayan bir blog yazısı paylaştı. Ekip, Call of Duty: Vanguard ve Warzone deneyimini artırmak için çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

Hile önleme çözümlerinin antivirüs yazılımı gibi çalıştığını belirten ekip, "Hile yapanları alt etmenin basit bir çözümü yok. Hileciler, her güncellemede farklı açıklar keşfederek yeni hile yöntemleri geliştiriyor. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde hile yapan kişileri hızlı bir şekilde tespit edebiliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Call of Duty oyuncuları, hilecilerle Hasar Kalkanı adı verilen özellikle mücadele edecek. Hileciler ateş ettiğinde devreye giren özellik, oyuncuların vurulduklarını fark etmelerini sağlayacak. Bu sayede oyuncular hilecilerin yerini direkt tespit edebilecek.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise görünmezlik. Hile yapan kullanıcılar, ateş ettikten sonra oyuncuları göremeyecek. RICOCHET ekibinin son bombası ise silansızlandırma tekniği. Hile yapan oyuncular, ellerindeki silahları kaybederek açık hedef haline gelecek.

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