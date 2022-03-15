Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü

ADANA'da düz kontak yapıp çalıştırdığı 4 otomobili çalan, çalıştıramadığı 8 otomobilin de parçalarını söküp götüren Yılmaz K. (35) yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilleri çalınan 4 kişiyle, araçlarından parça çalınan 8 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki 200'e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin otomobilleri düz kontak yapıp çalıştırarak çaldığını belirledi, çalıştıramadığı araçlardan da teyp, hoparlör ve akü gibi malzemeler çaldığı saptandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Park halinde bulunan çalıntı araçlar, sahiplerine teslim edildi.