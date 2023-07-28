Çalıştıramadıkları motosikleti iterek çaldılar
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Eskişehir'de park halindeki bir motosikleti çalıştıramayınca ittirerek çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi.
- Çalıştıramadıkları motosikleti iterek çaldılar
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de park halindeki bir motosikleti çalıştıramayınca ittirerek çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerin Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, park halindeki motosikletin yanında duran 3 şüpheli, çalıştıramadıkları motosikleti ittirerek kayıplara karıştı. Motosiklet sahibinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu fark ettiği olay hakkında polis ekiplerince çalışma başlatıldı.