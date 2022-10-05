Çalıştıkları domates serasında okuma yazma öğreniyorlar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal domates serasında işe giriş işlemlerini parmak basarak yapan 7 kadın işçi, firmanın açtığı kursta okuma yazma öğreniyor.

Hüdai Kaplıcaları bölgesindeki jeotermal domates serasının yetkilileri, işe giriş işlemlerini parmak basarak tamamlayan 7 kadının okuma yazma öğrenmesi için kurs açmaya karar verdi.

Okuma yazma bilmeyen işçiler, İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla iki ay önce sınıf öğretmeni Hatice Tural ile firmanın tahsis ettiği odada eğitim öğretime başladı.

Hafta sonu mesai arasında 2'şer saat aldıkları eğitime defterleri ve kitaplarıyla katılan kadınlar, hem iş sahibi olmanın hem de okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kadınlar, eğitimin ardından işlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

"Kursumuz kadınlarımız 'tamam' diyene kadar devam edecek"

Tesisin Genel Müdürü Mehmet Hanifi Fidan, AA muhabirine, firma yönetiminin her zaman çalışan personelin gelişimi ve eğitimine destek verdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Seramızda çalışan 7 kadın işçimiz, açtığımız okuma yazma kursuna katıldı. Kadınlarımız kursa severek ve isteyerek katılıyor. Onlardaki gelişimi de yakından takip ediyoruz. İşçilerimizin okuma yazma gelişimlerinden dolayı çok mutlu oluyor, gurur duyuyoruz. Artık okuma yazma öğrenen kadın işçilerimizden şimdi başka türlü hikayeler duyuyoruz. Kursumuz kadınlarımız 'Tamam' diyene kadar devam edecek."

-"Parmak basma devri de bitti, imza atabiliyorum"

Kursa katılan işçilerden 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Zübeyde Doğan, ailesinin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle okula gidemediğini söyledi.

Okuma yazma bilmediği için büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Çocuklarım okula gittiğinde, öğretmenleri ödev veriyordu. Çocuklarımıza ödevlerinde yardımcı olmamız isteniyordu. Öğretmene, 'Okuma yazma bilmiyorum' diyemiyordum. Bu konuda çoğu zaman komşularımdan ve akrabalarımdan yardım alıyordum. Hatta konu açıldığında eşim de beni sürekli eleştiriyordu. Okuma yazma bilmiyor olmam hayatımda çok büyük eksiklikti. Yine, gündelik ve resmi işlemlerde büyük sıkıntılar yaşıyordum. Buradaki işime bile parmak basarak girdim. Şimdi okuma yazma kursu sayesinde kısmen de olsa banka ve postanede işlemlerimi yapabiliyorum. Parmak basma devri de bitti, imza atabiliyorum. Çocuklarım evde okuma yazma konusunda bana destek oluyor."

Hayatlarındaki okuma yazma bilmeme eksikliğini giderdiler

Kursa katılan kadın işçilerinden 51 yaşındaki Ayşe Tekin ise 8 yıldır bölgedeki domates seralarında çalıştığını, ailevi şartlardan dolayı okulla hiç tanışamadığını dile getirdi.

Okuma yazma bilmediği için hayatta çok zorluklar çektiğini belirten Tekin, "Şimdi alfabedeki harfleri öğrendim. Bunları birleştirerek okuyup yazabiliyorum. Okuyup yazınca da çok mutlu oluyorum." dedi.

Kursa katılan kadın işçilerden 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Eşe Karaaslan da hayatındaki okuma yazma eksikliğini çalıştığı iş yerinde açılan kursta giderdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kurs öğretmeni Hatice Tural da okuma yazma eğitimine severek ve isteyerek katılan sera işçisi kadınların çok başarılı olduğunu kaydetti.