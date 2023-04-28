Çalıştığı iş yerinde silahla başından vuruldu

AKSARAY'da mobilya ustası Ali Uçak (20), çalıştığı iş yerinde çıkan tartışmada tabancayla başından vuruldu. Yaralan Uçak, hastaneye kaldırılırken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2416 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki döşeme imalatı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Ali Uçak, çalıştığı iş yerinde yalnız başınayken yanına gelen kişi veya kişilerce aralarında çıkan tartışmada tabancayla başından vuruldu. Yaralanan Uçak, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uçak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.