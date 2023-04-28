ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE ÇIKAN KAVGADA SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

AKSARAY'da mobilya ustası Ali Uçak (20), çalıştığı iş yerinde çıkan kavgada tabancayla başından vuruldu. Yaralı Uçak, hastaneye kaldırılırken, polis saldırgan veya saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2416 Sokakta 3 katlı binanın giriş katındaki döşeme imalatı yapan bir iş yerinde meydana geldi. Ali Uçak, çalıştığı sırada iş yerine gelen kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce aralarında çıkan çatışma sonucu tabancayla başından vuruldu. Yaralı Uçak, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uçak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis saldırgan veya saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.