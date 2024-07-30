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Kayseri'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de 15 katlı bir binanın ikinci katında çalışan inşaat işçisi Samet Ceyran, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ceyran, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ'de 15 katlı binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi Samet Ceyran (17), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta meydana geldi. Samet Ceyran, 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ceyran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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