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Çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti

Çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti

Güncel Haberler

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçi olarak çalıştığı demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan Tuncay Özsoy (35), hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçi olarak çalıştığı demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan Tuncay Özsoy (35), hayatını kaybetti.

Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında çalışan Tuncay Özsoy, dün, gece vardiyasında elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Özsoy için ambulans çağırıldı. İlk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Tuncay Özsoy'un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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