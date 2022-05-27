Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı - Haberler

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Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, F.K, yaklaşık 4 ay önce ayrıldığı İstiklal Mahallesi Cemal Yeşilyurt Caddesi'ndeki simit fırınına giderek, iş yeri sahibi M.K. ile tartıştı.

Daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş eden F.K, M.K'yi bacaklarından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K. tedavi altına alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı F.K'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

İstiklal Mahallesi, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Haberler

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