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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağkur Emeklilerinin Maaşlarının Erken Ödeneceğini Açıkladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağkur Emeklilerinin Maaşlarının Erken Ödeneceğini Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şubat ayı emekli maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; SSK emeklilerinin maaşları 14-15-16 Şubat’ta, BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları da 16-17 Şubat’ta ödenecek.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şubat ayı emekli maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; SSK emeklilerinin maaşları 14-15-16 Şubat'ta, BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları da 16-17 Şubat'ta ödenecek.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4A ve 4B kapsamındaki şubat ayı gelir/emekli aylıklarının 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle erken ödeneceğini açıkladı. Bakanlık'ın bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası alınan önlemler kapsamında, 4A ve 4B kapsamındaki 2023/ Şubat ödeme dönemi gelir/aylıklarının ödenmesine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme dönemi; SSK aylıkları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında, BAĞ-KUR aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasındadır.

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

-4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023,

-4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

SSK aylıklarından;

-17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

-21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödenecektir.

BAĞ-KUR aylıklarından;

-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta

-27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş Güncel Haberler

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