RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atamalar yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Raci Kaya'nın atandığı karar ile ayrıca Bakanlık'taki 3 Genel Müdür kadrosuna da yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan atamalar şöyle;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Raci Kaya; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, İhsan Esen; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Şükran Doğan; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ise Samet Güneş.