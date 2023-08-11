Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atamalar yapıldı
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RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atamalar yapıldı.
RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atamalar yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Raci Kaya'nın atandığı karar ile ayrıca Bakanlık'taki 3 Genel Müdür kadrosuna da yeni isimler atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan atamalar şöyle;
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Raci Kaya; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, İhsan Esen; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Şükran Doğan; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ise Samet Güneş.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel