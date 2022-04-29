Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul, Tuzla, Güncel, Haberler

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