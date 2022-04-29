Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel