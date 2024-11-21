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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Futbol Turnuvası Düzenlendi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen futbol turnuvasında bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonları temsilcileri bir araya geldi. Turnuvanın açılışını Bakan Vedat Işıkhan yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen futbol turnuvası, bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının temsilcileri ile basın mensuplarını bir araya getirdi.

Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Bakanlık Makamı, Bakan Yardımcıları, İŞKUR, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile TİSK-Basın takımları yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ ile Türkiye Kamu-Sen arasında oynanan turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaptı.

Turnuvanın diğer eleme maçları ise Memur-Sen ile Bakan Yardımcıları, TİSK-Basın ile İŞKUR, Bakanlık Makamı ile TÜRK-İŞ takımları arasında oynandı.

Oynanan eleme maçlarının ardından Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK-Basın ve Bakanlık Makamı yarı finale yükseldi.

Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, TİSK-Basın ile Bakanlık Makamı arasındaki yarı final müsabakaları yarın oynanacak.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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