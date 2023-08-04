Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşme Görüşmelerine Katıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde düzenlenen komisyon toplantısına katıldı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos günü başlamıştı. Bakanlıkta kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Kamu işveren heyetinin 14 Ağustos'ta teklifini sunması bekleniyor. - ANKARA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde düzenlenen komisyon toplantısına katıldı.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos günü başlamıştı. Bakanlıkta kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Kamu işveren heyetinin 14 Ağustos'ta teklifini sunması bekleniyor. - ANKARA