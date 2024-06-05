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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin halkının durumu ve uluslararası toplumun tutumu ele alındı. İki bakanlık arasında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile bir araya geldi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için geldiği Cenevre'de temaslarda bulunan Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Dahadha ile BM Cenevre Ofisi'nde görüştü.

Görüşmede, Filistin halkının maruz kaldığı ağır insanlık dramı ile uluslararası toplumun bu konudaki tutumu ele alındı.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında olduğunu ve her zaman yanında olacağını vurguladı.

Işıkhan ve Dahadha, iki bakanlık arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek somut adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Işıkhan Filistin Politika Güncel Haberler

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