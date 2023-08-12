Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti. Emeklilerin sorunlarını dinleyen Işıkhan, Cumhurbaşkanı talimatıyla çalıştıklarını belirtti.

ERKAN KARACA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da esnafı ziyaret etti, sokakta vatandaşlarla sohbet etti. Emekliler, Bakan Işıkhan'a sorunlarını aktardı. Işıkhan, emeklilere; "Çok rahat olun lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi, çalışıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün Çorum'daydı. Bakan Işıkhan'ın programında valilik, AKP İl Başkanlığı ve belediye bakanlığı ziyaretleri vardı. Işıkhan, esnafı da ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ın, belediye meclisinin CHP'li üyelerini de ziyaret etmesi dikkat çekti.

Bakan Işıkhan, Çorum sokaklarında yürürken, bir vatandaş, emeklinin sorunlarından bahsetti. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah…" dedi. Işıkhan, diğer vatandaşlara da "Çok rahat olun, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi, çalışıyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise Bakan Işıkhan'a; "Öbürüne sekiz vereceğine dört ver, bu yana da dört ver" tepkisini gösterdi.