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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cezayir ve Mısır Bakanları ile Görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fayçal Bentaleb ve Mısır Çalışma Bakanı Hassan Mohamed Hassan Shehata ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliği fırsatları ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fayçal Bentaleb ve Mısır Çalışma Bakanı Hassan Mohamed Hassan Shehata ile ayrı ayrı görüştü.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için Cenevre'de bulunan Bakan Işıkhan, temaslarına devam ediyor.

İlk olarak Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bentaleb ile bir araya gelen Işıkhan, Cezayirli mevkidaşı ile işbirliği alanlarına yönelik istişarelerde bulundu.

Ardından Mısır Çalışma Bakanı Shehata ile ikili görüşme gerçekleştiren Işıkhan, iki ülke bakanlıkları arasında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarındaki işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Işıkhan Cezayir Mısır Politika Güncel Haberler

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