Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: (2)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olduğunda ve uzlaşma durumu olmadığında devlet olarak kendilerinin konuya müdahale ettiklerini ve tarafları uzlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olduğunda ve uzlaşma durumu olmadığında devlet olarak kendilerinin konuya müdahale ettiklerini ve tarafları uzlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Bakan Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi, işveren ve devletin eşit katılımıyla yapılan bir süreç olduğunu hatırlattı.

Bu süreç tamamlandığı zaman komisyonun bir karar verdiğini ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:

"O komisyonda eğer bir işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olursa, uzlaşma durumu ortaya çıkmazsa oraya biz müdahale ederiz. Onları uzlaştırmaya çalışırız. Nerde uzlaştırırız, emekçilerimizin rahat nefes alacağı seviyeden işverenlerimizin de ödeyebilecekleri rakamdan. İşverenlerimizi biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz ama işçilerimizin mutlaka refahına katkı yapacak rahat nefes almalarını sağlayacak bir oran. Onu biz belirlemiyoruz."

"EYT'de bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor"

Bilgin, 3600 Ek Gösterge sorununu çözdüklerini ve ocak ayından itibaren uygulamaya geçeceğini hatırlattı.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Bilgin, "EYT'yi de bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor. Eskiden dijital ortam yoktu, emeklilerimiz ya da emekli olacağını düşünen yurttaşlarımız şimdi müracaat ediyorlar, dosyalarını buluyoruz. Dijital ortama taşınmamış dosyalar var, bir yerde çalışmış oradan ayrılmış, ara vermiş ya da vermemiş gibi birçok sorun var. Bütün bu bilgilerin ve verilerin ortaya çıkmasından sonra toplu değerlendirmesini yapacağız. O zamanda o sorunun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek. Çalışmamız ilerledi. Zaten çok zaman kalmadı. Ayın sonuna kadar inşallah meclis gündemine intikal ettirecek hale getireceğiz." diye konuştu.

İstihdam yaratacak ve yeni iş imkanları meydana getirecek her türlü çabaları desteklediklerini anlatan Bilgin, istihdam yaratacak kabiliyette işler yapan belediye şirketlerini de destekleyeceklerini söyledi.

Bilgin, emeklilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Emeklilerimizle ilgili her yıl aralık ayında çalışmamızı tamamlıyoruz. Enflasyona onları da mağdur etmeyecek, enflasyonun negatif etkisini ortadan kaldıracak düzenlemeyi Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız. Onu da açıklayacağız." dedi.

AK Parti'nin uzun iktidar döneminin Türkiye'ye çok şey kattığına işaret eden Bilgin, Türkiye'nin her yerinde büyük projeler hayata geçirildiğini aktardı.

"Milletin iradesi güçlendikçe Türkiye güçleniyor"

Türkiye'nin bu sene dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesinden birisi olduğunu anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Yani Çin'den sonra pandemi krizi başladı, oradan en güçlü çıkan birkaç ülkeden biriyiz ve büyüme konusunda dünya ölçeğinde ikinci sırada olan ülkeyiz. Bu fevkalade önemli bir şey. Türkiye yüzde 7 büyüdüğü zaman yaklaşık 1 milyon 250 bin istihdam yaratıyor. Türkiye'nin dış ticareti katlanıyor ve gelişiyor. Türkiye aylık ortalama 20 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yoluna devam etmesi ve bu gücü artırması gerekiyor. Bu ancak demokrasiyle ve millet iradesiyle olur. Milletin iradesi güçlendikçe Türkiye güçleniyor."

Dünyayı açlık krizinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtardığını söyleyen Bilgin, dünya siyasetinde Türkiye'nin merkezi konum aldığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Bilgin, bu gelişmelerden rahatsız olanlar bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye'yi kendi coğrafyasında etkisiz hale getirmek isteyenler, Akdeniz'den uzaklaştırmak isteyenler, Lİbya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslarda işin ne diyenler var. Türkiye barışı kuran ve inşa eden bir ülke. Bütün bunlar Türkiye'nin gücünün ifadesi. Dostlarımızı çoğaltacağız. Kendi kültür coğrafyamızdaki ülkelerle ilişkilerimizi daha da sağlamlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu coğrafyasını parçalayıp bölmek isteyenlerin batılı emperyalistlerin temsilcileri olduğunu kaydeden Bilgin, "Türkiye güçlendikçe bu bölgede de barış kuracaktır. Bölgedeki istikrarı sağlayacaktır. Bu istikrar bizim de gelişmemize katkı yapacaktır. Netice itibarıyla Türkiye'nin sorunlarının çözümü mümkün olan sorunlardır. Önümüzdeki her sorun çözülebilir sorundur. Yeter ki Türkiye'de demokrasi işlesin, yeter ki Türkiye'nin esas gücünü oluşturan millet iradesi işlesin. Biz bu iradenin temsilcileri olarak her sorunun üstesinden geliriz." şeklinde konuştu.

Bakan Bilgin, partililerle buluşmasının ardından beraberindekilerle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Vali Okay Memiş'i makamlarında ziyaret edip bir süre görüştü.

(Bitti)