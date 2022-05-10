"3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağız ve bu ayın sonunda bitirmiş olacağız"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız."(İHA)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel