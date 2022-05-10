'3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağız ve bu ayın sonunda bitirmiş olacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel