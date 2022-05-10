"3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağız ve bu ayın sonunda bitirmiş olacağız" - Haberler

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"3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağız ve bu ayın sonunda bitirmiş olacağız"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
'3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağız ve bu ayın sonunda bitirmiş olacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız."(İHA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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