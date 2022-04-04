3600 ek göstergede son aşamaya gelindi - Haberler

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3600 ek göstergede son aşamaya gelindi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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3600 ek göstergede son aşamaya gelindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek".

Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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