Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kahramanmaraş'ta İncelemelerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmaları incelemek ve destek vermek amacıyla ziyaretlerde bulundu. Bakan Işıkhan, depremden etkilenen illerin eski haline gelene kadar her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehrin özellikle çalışma hayatını ve ticaretini canlandırmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Hem İŞKUR hem SGK İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bir elimiz hep Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin omzunda olacak" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki afet koordinasyon merkezini ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör'ün de eşlik ettiği Bakan Işıkhan, depremden bugüne kadar şehirde yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı

Bakan Işıkhan daha sonra Baykar konteyner kentini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.