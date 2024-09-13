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Bakan Işıkhan: Terörü Yenerek Bölge Kalkınacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Edremit'te düzenlenen 'Üç Kademe Vefa Buluşması' programında, terörle mücadele ederek bölge kalkınmasının sağlanacağını belirtti. AK Parti'nin birliğin ve kardeşliğin partisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle iç ve dış tehditlere karşı boyun eğmediklerini ifade etti. Ayrıca, hizmet üretenlerin yanında olduklarını ve Türkiye Yüzyılı için çalışacaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bölgede terörün başını ezdikçe, bölgemizi terörden arındırdıkça bölgemizin kalkındığını, geliştiğini ve milletimizin refahının arttığını göreceğiz" dedi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Üç Kademe Vefa Buluşması" programında konuşan Bakan Işıkhan, birliğin, kardeşliğin, vefanın Ak Parti'nin temel kodlarını oluşturan kavramlar olduğunu söyledi.

23 yıllık istikrarlı başarı sırrının bu temel kavramlara dayandığını belirten Işıkhan, "Bunu her kongresi olaylı geçen, koltuk kavgasından partisini yönetemeyenler bilemez. AK Parti sadece seçim zamanı halkı hatırlayan, aslında hatırlarmış gibi yapan ve milleti kandıran bir parti değil. Her zaman milletimizle bir arada olan büyük bir sivil toplum hareketidir. Çünkü AK Parti, bir millet hareketidir." diye konuştu.

Milleti dört bir koldan kıskacı altına almaya çalışan iç ve dış odaklar karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle boyun eğmediklerini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Dünya devletlerinin görmezden geldiği Gazze'deki zulme en güçlü sesi Sayın Cumhurbaşkanımız çıkardı. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dünya siyasetine istikameti Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Böyle aziz bir liderin yolunda gitmek, ülküsünü taşımak her birimiz için tarifsiz bir onur ve mutluluktur. Bizim teröre kurban edecek tek bir insanımız, kaosla, kargaşayla, huzursuzlukla kaybedecek vaktimiz de yok. 'Gelecek, ona bugünden hazırlananlarındır' hakikatine binaen genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, işçisiyle, işvereniyle, çiftçisiyle, esnafıyla yediden yetmişe her bir kardeşimizin alın teriyle gelecek yüzyılı inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bölgede terörün başını ezdikçe, bölgemizi terörden arındırdıkça bölgemizin kalkındığını, geliştiğini ve milletimizin refahının arttığını göreceğiz."

AK Parti'nin, tüm vaktini ülkenin ve milletin aleyhinde harcayanların aksine hizmet ve değer üretenlerin partisi olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu gerçeği aklımızdan çıkarmayacak, tüm engellere rağmen çalışan, üreten, istikbali için taş üstüne taş koyan herkesle bu kutlu yolu yürümeye devam edeceğiz. Van başta olmak üzere Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri için elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de kent açısından önemli programlar icra ettiklerini belirterek, "En güzel program bu akşamki program. Bu güne kadar partimize, davamıza hizmet etmiş arkadaşlarımızla bir arada olmak çok manidar ve bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu arkadaşlarımız seçimlerde bizlerle beraber hareket ettiler." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, bazı bölge milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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