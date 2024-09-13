Bakan Işıkhan: Adil Bir Çalışma Sistemi Kuracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin ve yatırımcılarımızın ortak menfaatlerini gözeten adil bir sistem kurmak temel hedefimizdir." dedi.

Bakan Işıkhan, "Eski Van Şehri"nde bulunan tarihi Ulu Cami ve minaresinde başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Işıkhan, kentteki bazı belediyelerde görevlerine son verilen ve İpekyolu Belediyesi önünde eylem yapan işçilerle bir araya geldi.

İşçilerin taleplerini dinleyen Işıkhan, Bakanlık olarak her zaman haktan, emekten ve işçiden yana olduklarını ifade etti.

İşçileri yalnız bırakmayacaklarını belirten Işıkhan, "Burada sizinle birlikteyiz. Davanıza, haklı mücadelenize destek vermek için siz kıymetli kardeşlerime uğramak istedik. Davanız mübarek olur inşallah. Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa onları yapacağız. Bugün de Van'dayız. Bu pankartları taşımak onurlu bir şey. En kısa sürede işlerinize geri dönmeniz noktasında bu haklı mücadelenize destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Teşviklerimiz ve desteklerimizle işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlıyoruz"

Bakan Işıkhan, otelde düzenlenen "Çalışma Hayatı Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde ülkeyi her alanda güçlü ve bağımsız yapıya kavuşturmak için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının tam bağımsız kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Işıkhan, bunu başarmanın yolunun da sağlıklı işleyen çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden geçtiğini kaydetti.

Işıkhan, işverenlerin karşılaştığı zorlukları azaltmak, bürokratik yükleri hafifletmek ve iş gücünün niteliklerini artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

İŞKUR aracılığıyla işveren ve iş arayanları bir araya getirerek iş piyasasındaki hareketliliği ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Teşviklerimiz ve desteklerimizle işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlıyoruz. İstihdamın artırılması noktasında önümüzdeki dönemlerde de işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin çalışma hayatını yüz yıllık vizyonumuza uygun bir şekilde yeniden yapılandıracağız. Bu süreçte siz değerli iş insanlarımızın desteği büyük önem arz ediyor. Van, özellikle ticaret, turizm ve tarım açısından büyük fırsatlar barındıran bir ilimiz. Genç nüfusu ve üretim potansiyeli ile ülkemizin kalkınma hedeflerine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Van'ın yatırım çekme potansiyeli ve ekonomik büyümesiyle hep birlikte ili daha güçlü bir konuma taşımak için çalışmaya gayret edeceğiz."

"Önemli olan istikrarlı şekilde enflasyonla mücadele ve kalıcı refah artışıdır"

Sahadaki çalışmaların karşılığını görmenin kendilerini memnun ettiğini belirten Işıkhan, "TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 49,6 oldu." dedi.

Bakan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"İşsiz sayısı ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla yüzde 8,8 seviyesine geriledi. Bu güzel verilerde dönemsel olarak bazı dalgalanmalar görülebilir. Bu, normaldir. Önemli olan istikrarlı şekilde enflasyonla mücadele ve kalıcı refah artışıdır. Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumlarıyla 2025-2027 yılları Orta Vadeli Programı'nı açıkladık. Buradaki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. OVP'de yer alan 2024 yılı sonu işsizlik oranı hedefimiz yüzde 9,3'ü yakalamak ve altında kalmak adına her türlü tedbiri alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Adil bir sistem kurmak temel hedefimizdir"

Işıkhan, küresel rekabet gücünü artırmanın yolunun sahip oldukları iş gücünü daha nitelikli hale getirmekten geçtiğini vurguladı.

Dijitalleşmenin hızla arttığı, sürdürülebilirlik kavramının çalışma hayatının merkezine yerleştiği bir dönemde iş gücünün ve iş dünyasının bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğinin altını çizen Işıkhan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin ve yatırımcılarımızın ortak menfaatlerini gözeten adil bir sistem kurmak temel hedefimizdir. Türkiye'yi yüzyıllık hedeflerine taşımak, bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın emeği ve katkısıyla mümkün olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet ve millet el ele verip bu hedeflerin gerçekleşmesi, Van'ın kalkınması, ilerlemesi için tüm imkanlarımızı ortaya koyarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin katkılarıyla Türkiye Yüzyılı'nı emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı haline getireceğiz. Türkiye, artık kısa vadeli değil yüz yıllık kalkınma planları yapan bir ülke haline gelmiştir. Ekonomik reformlarımız, sosyal güvenlik sistemimiz ve çalışma hayatında gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerle dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke konumundayız. Bu süreçte zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da genel gidişat olumlu yöndedir ve bu dalgalanmalar uzun vadeli başarılarımızın doğal bir parçasıdır."

Vali Ozan Balcı da "Türkiye, her alanda ilerlerken, gelişirken biz de Van'ımızda eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür, turizme, kırsal alan, iletişim, ulaşım, enerji sektörüne, yaşamın her alanına arkadaşlarla beraber mazeret üretmeden, canla başla, aşkla, şevkle çalışıyoruz. Türkiye ilerlerken Van'ı da hazırlamaya çalışıyoruz. Burada bir aile gibiyiz. Bu birliğe, kardeşliğe daha da katkı sağlayacağız." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de iş dünyası temsilcileriyle kentteki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini, Orta Vadeli Program'da enflasyon, Türkiye ekonomisinin büyümesi, üretim ve istihdamın çok önemli yer tuttuğunu anlattı.

Programa AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve iş insanları katıldı.