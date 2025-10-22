Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ukrayna Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün sarsılmaz bir destekçisidir." dedi.

Işıkhan, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen Ukrayna Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal'in ev sahipliğindeki resepsiyonda, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da yer aldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını iletti.

2011'den bu yana Türkiye ile stratejik ortak olan Ukrayna'yla yalnızca ortak coğrafyayı değil, köklü tarihi de paylaştıklarını dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün sarsılmaz bir destekçisidir. Ukrayna ile olan stratejik ortaklığımız devam eden savaşın getirdiği zorluklara karşı güçlü bir direnç göstermiş ve yeni boyutlara genişleyerek güçlü bir ivme kazanmıştır. Karadeniz'de jeopolitik öneme sahip kıyıdaşlar olan Türkiye ve Ukrayna, ortak deniz havzamızın bölgemiz ve ötesinde kalıcı istikrar ve refahın teminatı haline gelmesi için birlikte çaba sarf etmektedir."

Işıkhan, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun ve kültürel bağların kesiştiği noktada yer alan Kırım ve Kırım Tatarlarının Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayarak Kırım Tatarlarının "barışçıl ve meşru davasını" desteklemeyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'nin, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın tesisinin yanı sıra savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğini bildiren Işıkhan, Ukrayna halkının büyük zorluklarla elde ettiği bağımsızlık ve egemenliğini muhafaza etmek için sergilediği "destansı cesareti, metaneti ve kararlılığı" takdir ettiklerini söyledi.

Işıkhan, vatan mücadelesi verilirken hayatlarını kaybeden Kırım Tatarları dahil tüm Ukraynalılar için taziye dileklerinde bulundu.

İkili ticari ilişkiler vurgulandı

1991'de iki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasından bu yana, Türkiye-Ukrayna işbirliğinin çok çeşitli alanlarda çok boyutlu gelişme gösterdiğine değinen Işıkhan, ikili ticaretin geçen yıl 6,2 milyar doları aştığını aktardı.

Işıkhan, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce yürürlüğe girmesinin, ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın yeniden inşasında da aktif rol oynadığına işaret eden Işıkhan, Türk şirketlerinin bugüne kadar Ukrayna'da 10 milyar doları aşan 300'den fazla proje üstlendiğini kaydetti.

Işıkhan, bölgedeki uzun yıllara dayanan deneyim ve güçlü varlığıyla Türk şirketlerinin, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazır olduğuna dikkati çekerek "Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayiindeki işbirliği, ortaklığımızın bir diğer temel taşıdır. Kurumlarımız, savunma alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın gelecek yıllarda daha da güçleneceğine inandıklarını vurgulayan Işıkhan, iki ülke arasında daha yakın, güçlü ve dinamik bir ortaklık kurmayı umduklarını söyledi.

Büyükelçi, Türkiye'ye teşekkürlerini sundu

Büyükelçi Celal de Rusya'nın ülkesine yönelik saldırısının 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini söyleyerek "Son dört yıldır ise ülkemiz, bu saldırının tam kapsamlı işgaline direniyor. Düşmanımız savaş kurallarına uymuyor. Hedefi yalnızca cephedeki ordu değil, aynı zamanda siviller." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki kararlı tutumundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerini sunan Celal, "Türkiye'ye, Tahıl Koridoru'nun oluşturulmasındaki aktif rolü, Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması yönündeki çabaları ve barışçıl diplomatik girişimlere verdiği destek ve en önemlisi de Ukraynalı çocukların rehabilitasyonuna sağladığı yardım için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Celal, Türkiye'nin, Gönüllüler Koalisyonuna katılarak çalışmalarına aktif biçimde katkı sunduğuna işaret ederek "Ankara'nın NATO Zirvesi sürecinde sergilediği tutarlı duruşu ve Uluslararası Kırım Platformu'na verdiği desteği özellikle kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

İnsani yardımların Filistin ve Suriye'ye ulaştırılmasında Türkiye'nin gösterdiği destek için teşekkürlerini sunan Celal, bunun "insanlık diplomasisine" örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Celal, tüm düzeylerde aktif diyaloğu sürdürdüklerine işaret ederek Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin stratejik derinliğine sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, moda tasarımcısı Khrystyna Rachytska'nın Ukrayna giyim kültürünü yansıtan koleksiyonunun sergilendiği bir defile düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Ukraynalı eski futbolcu Andriy Şevçenko'nun imzaladığı bir forma, Shakhtar Donetsk futbol takımının teknik direktörü Arda Turan ile futbolcuların imzasının bulunduğu bir top ve Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk'in imzaladığı eldivenler, Ukrayna'nın savaş alanında destek ekipmanı olarak kullandığı robotların artırılması için yapılan açık artırmada satıldı.