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Türkiye, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde Destek Mesajı Verdi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Ukrayna'nın davasında haklı olduğu bu savaşın sona ermesi için uluslararası hukuk çerçevesinde elimizden gelen tüm desteği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini belirterek, " Ukrayna'nın davasında haklı olduğu bu savaşın sona ermesi için uluslararası hukuk çerçevesinde elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen Bağımsızlık Günü resepsiyonuna Bakan Işıkhan, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, büyükelçiler ve davetliler katıldı.

Işıkhan, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün 33'üncü yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

"Komşumuz, stratejik ortağımız ve dostumuz olan Ukrayna'nın kalbimizde çok özel bir yeri var. Ukrayna'nın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Ukrayna ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz." diyen Işıkhan, 2011'de Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını anımsattı.

Işıkhan, iki ülke arasındaki işbirliğinin benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını ve son yıllarda ivme kazandığını dile getirerek, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın onay sürecinin tamamlanmasıyla ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın yeni bir boyuta taşınacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Stratejik ortaklık çerçevesinde Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde de aktif rol almayı umduklarını kaydeden Işıkhan, Ukrayna'da halihazırda varlık gösteren ve önemli tecrübe birikimine sahip Türk müteahhitlik firmalarının, bu süreçte katkı sağlayabileceğine inandığını belirtti.

Işıkhan, "Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve dostluğun uzun vadede giderek güçleneceğinden hiç şüphemiz yoktur." diyerek, Türk vatandaşları adına Büyükelçi Bodnar'a ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin tüm çalışanlarına, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha ileri noktaya taşınması yönündeki katkılarından ötürü teşekkür etti.

" Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Ukrayna'nın davasında haklı olduğu bu savaşın sona ermesi için uluslararası hukuk çerçevesinde elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Işıkhan, Ukrayna'da, daha güvenli ve müreffeh koşullar altında Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutlamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Işıkhan, iki ülke arasında daha yakın, güçlü ve sağlam stratejik ortaklık geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Bodnar'dan Türkiye'ye övgü

Büyükelçi Bodnar da bağımsızlığın, Ukraynalılar için çok şey ifade ettiğini ve varlığının anlamını oluşturduğunu belirterek, "Rusya hala devam eden bir savaş başlattı. Moskova cephede saldırılarını sürdürüyor, şehirlerimizi vuruyor, sivillerimizi öldürüyor." dedi.

Neredeyse 1000 gündür çocuk hastanelerinin, rehabilitasyon merkezlerinin, enerji santrallerinin ve elektrik şebekelerinin sürekli bombalandığını söyleyen Bodnar, şunları kaydetti:

"Rusya sistematik olarak Ukraynalıları karanlığa ve kesintisiz hava saldırı alarmlarına sürüklemeye çalışıyor. Şubat 2022'den bu yana binlerce eğitim tesisi tahrip edildi veya yıkıldı. 6 binden fazla sivil hedef saldırıya uğradı. Rusya, 600 Ukraynalı çocuğu öldürdü ve 1600'ünü yaraladı. 19 bin çocuk kaçırıldı. Her Rus saldırısının ardından binlerce şehir ve kasabamızda ciddi elektrik kesintileri yaşanıyor. Her şeye rağmen hayattayız ve savaşıyoruz, karşı mücadele sergiliyoruz."

Bodnar, Ukrayna'ya verilen destek ve yardımlar için minnettarlığını dile getirerek, "Sizden, geleceği Ukraynalı çocuklara geri getirmek için bu ve diğer asil çabalarınızı her düzeyde sürdürmenizi rica ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2024 boyunca kendilerine destek olduğunu ifade eden Bodnar, halihazırda Ankara ile Antalya'da 250 Ukraynalı yetim çocuğa gerekli tüm bakım ve yardımların sağlandığını aktardı.

Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin martta Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve toplantılar gerçekleştirdiğini anımsatarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın haziranda İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılımına kıymet verdiklerini bildirdi.

" Türkiye'nin, Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanması ve Gıda Güvenliği ayağına öncülük etmesi için katılımının devam edeceğini umuyoruz." diyen Bodnar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'da düzenlenen 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir." dediğini hatırlattı.

Bodnar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "çocuk güvenliği" başlığıyla düzenlenen, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdiğine işaret ederek, "Bu ilkeli duruşu, net ve güçlü pozisyonu son derece takdir ediyor ve önemsiyoruz." dedi.

ONUR ve Baykar gibi Türk şirketlerinin çalışmalarını takdir ettiklerini dile getiren Bodnar, diğer savunma sanayi şirketlerini Ukrayna pazarını keşfetmeye davet etti.

Bodnar, resepsiyonun görev süresi içerisinde verdiği son resepsiyon olabileceğini kaydederek, " Türkiye'den gidebilirim ama Türkiye kalbimden asla gitmeyecek. Bu güzel ülkeyi seviyorum, Türk insanını seviyorum ve neredeyse sizden biri oldum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, konuşmasının ardından, savaştan zarar gören Ukraynalı çocuklara gönüllü olarak yardım eden Prof. Dr. Hakan Ağır'a madalya takdim etti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel

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