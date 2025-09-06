Kadın Girişimciler İçin Destek Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şunu çok iyi biliyoruz ki bu coğrafyada hak ettiğimiz şekilde var olabilmenin, dünyaya huzuru, barışı ve adaleti getirebilmenin, aralıksız akan kanı durdurabilmenin yegane yolu, kendi gücümüzü keşfedip tam bağımsız ekonomiye ve üretim gücüne sahip olmaktan geçmektedir." dedi.

Bir dizi program için kente gelen Işıkhan, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve belediye bürokratlarıyla görüşen Işıkhan, ardından kentte ziyaretlerde bulundu.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Girişimciler, Kadın İş İnsanları ve Kadın Dernekleri Temsilcileri ve Kadın Kooperatifleri Temsilcileri Buluşması" programına katılan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, kadınların sivil toplum kuruluşlarında, kooperatiflerde, fabrikalarda, atölyelerde veya kurum ve kuruluşlarda hem çalışıp hem üretip ülkenin geleceğine katkı sağlamaları hem de toplumsal meselelerde aktif şekilde inisiyatif almalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Işıkhan, ?Sakarya'nın bu hareketin bereketinden nasibini önemli ölçüde alan bir şehir olduğunu belirterek, 100 yıl önce kurtuluş mücadelesine giden yolda savaş meydanlarında kadınıyla erkeğiyle destan yazan kentin bugün de ekonomide, kalkınmada, kadın girişimciliğinde tarih yazdığını kaydetti.

?Bu sefer yüzyılı kurtarmak için değil, yüzyıla yön vermek üzere büyük mücadele verdiklerini dile getiren Işıkhan, "Şunu çok iyi biliyoruz ki bu coğrafyada hak ettiğimiz şekilde var olabilmenin, dünyaya huzuru, barışı ve adaleti getirebilmenin, aralıksız akan kanı durdurabilmenin yegane yolu, kendi gücümüzü keşfedip tam bağımsız ekonomiye ve üretim gücüne sahip olmaktan geçmektedir. Bunu da saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam olarak 23 yıldır milletimize yönelik gerçekleştirdiğimiz icraatlarla, projelerle ve büyük yatırımlarla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Işıkhan, sahip oldukları bütün nitelikli iş gücünün ve insan kaynağının bu mücadeleye sunacağı katkıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Her ne kadar daha fazlasına ihtiyaç duyulsa da halihazırda Türkiye'nin genç ve kadın nüfusu bakımından diğer ülkelere kıyasla oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan Işıkhan, bunun da mevcut çalışma ve üretim potansiyelini göstermesi bakımından motive edici bir hakikat olduğunu belirtti.

"Teşvik ve desteklerimizi de geliştiriyoruz"

Bakan Işıkhan, iş dünyasının temsilcileri başta olmak üzere ülkenin çalışan, üreten, elinin değdiği her yeri güzelleştiren, bereket getiren tüm kadınlara teşekkür etti.

Sakarya'nın kadın kooperatifleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve kadın girişimcileriyle diğer şehirlere de örnek olacak seviyede bir dayanışma gücüyle, birlik ve beraberlik gayretiyle gelecekte daha büyük projelere imza atacağını dile getiren Işıkhan, "Bizler de saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli ve milli duruşumuzu güçlendirerek, daha müreffeh Türkiye için bilhassa kadın ve gençlerimiz için yeni ekonomik fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Işıkhan, kadınların iş gücüne katılımını artırarak, özellikle kadın kooperatifçiliğini destekleyerek sahip oldukları imkan ve kabiliyetleri geliştirecek yeni projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Özellikle çalışan kadınlar için sağladıkları teşvik, destek ve projelerle kadınların hem çalışma hem de aile hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler almaya devam ettiklerini, aile kavramı, aile yaşamı, annelik gibi kavramların ve evlatların, toplumsal açıdan oldukça değer verdikleri önemli konular olduğunu anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla ülkemizin ve milletimizin istikbali için bir taraftan tüm üretim gücümüzü harekete geçirirken, diğer yandan da kadın erkek fark etmeksizin çalışma hayatında yer alan her bir vatandaşımızın bu hususta mağduriyet yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz. ?Kadınların doğum izni, yarı zamanlı çalışma, kreş desteği, evde bakım desteği gibi düzenlemelerle iş yaşamını kolaylaştırırken, aynı zamanda girişimcilik, kooperatifçilik gibi iş ve aile yaşamı uyumuna katkı sağlayan çalışma modellerine yönelik teşvik ve desteklerimizi de geliştiriyoruz."

"1 milyon 450 binden fazla kadını iş gücüne kazandırdık"

Işıkhan, özellikle kadın kooperatiflerinin bu noktada önemli rol oynadığını, işbirliği, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma anlayışının hakim olduğu kooperatiflerin, günün ekonomik rekabet ortamının sert koşullarına karşı kadınların çalışma hayatında daha sağlam şekilde var olabilmelerini sağlayacak verimli, aynı zamanda sürdürülebilir çalışma modeli olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu kaydetti.

?Kadın istihdamını güçlendirmek için hayata geçirdikleri en önemli programlardan birinin "İş Pozitif" olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Bu programla kamu kurumlarımızı, kadın kooperatiflerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve özel sektörümüzü aynı çatı altında buluşturduk. Bugüne kadar 1 milyon 450 binden fazla kadını iş gücüne kazandırdık. 'Her Meslekte Kadın Eli' ve 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık' projeleriyle kadınların geleneksel alanların dışında da üretimde yer almalarını destekledik. Pilot illerimizde kurduğumuz İş Pozitif Ofisleri ve düzenlediğimiz kadın odaklı istihdam fuarları önemli adımlar oldu. ?Kadınların iş gücüne katılımını kolaylaştırmak için yalnızca istihdam değil, sosyal politikalar alanında da destekler sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, ?kadın girişimcilere hibe ve destekler, kadın çalışanlar için teşvikler, doğum ve bakım hizmetleriyle uyumlu çalışma modellerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar olduğunu bildirdi.

Gelecek dönemde de başta kadınlar olmak üzere çalışma hayatından uzak kalan kesimlere yönelik projelerin ağırlığını artıracaklarını belirten Işıkhan, şunları paylaştı:

"Kısacası, kadın emeğini destekleyen her adımda sizlerle birlikte olacağız. Sizin üretiminiz, ülkemizin üretimidir. Sizin emeğiniz, Türkiye'nin geleceğini inşa etmektedir. İnanıyorum ki 100 yıl önce yakılan kurtuluş mücadelemizin meşalesi, önümüzdeki yüzyılı Türkiye'nin Yüzyılı yapmak için büyük birlik ve beraberlik ruhuna dönüşecektir. Buna yürekten inanıyorum ve bunu inşallah sizlerle birlikte başaracağız. Kadınların üretimine katkı sağlayan çalışmaların daha da yaygınlaşması için her türlü desteği vereceğimizi özellikle Sakarya'da siz değerli üreticilerimizle yaptığımız bu toplantıda tekrar vurgulamak istiyorum. Sakarya'yı tarım, sanayi ve ticaretiyle bugünlere taşıyan sizlerin girişimcilik ruhu ve üretkenliğidir. ?İnşallah bu ruh bizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacaktır."

AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, partililer ve girişimci kadınlar ile kadın iş insanları, dernek ve kooperatif temsilcilerinin katıldığı program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.