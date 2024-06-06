Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Dijital İşlem Kolaylığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını müşavirlik ve ataşelikler vasıtasıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, İsviçre'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda bir araya geldi.

Türk vatandaşlarının burada yaşarken ve çalışırken karşılaştığı zorlukların farkında olduklarını belirten Işıkhan, "İşsizlik, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda karşılaşılan ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı, yetersiz anadil eğitimi gibi pek çok sorunla mücadele ediyorsunuz. Bu konularda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yurt dışındaki birimlerimiz vasıtasıyla üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirme konusunda her türlü hassasiyeti gösterdiğimizden emin olun." dedi.

Işıkhan, bakanlık olarak sundukları hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik yoğun mesai harcadıklarının vurguladı.

"Bilişim sistemlerinin çok hızlı ilerlemesi sebebiyle devletimizin vatandaşlarımıza sağladığı hizmetlerin bu hıza ayak uydurması, özellikle siz değerli kardeşlerimiz gibi uzaktan hizmet alan vatandaşlarımız için çok önemli." ifadelerini kullanan Işıkhan, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye gelmeleri, orada yaşamaları ve vatan hasretlerini gidermelerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarrufu en önemli gündemimiz"

Işıkhan, Türk vatandaşlarının bürokratik işlemler için zahmet çekmelerini ve bir belge için Türkiye'ye gelip yorulmalarını istemediklerini kaydetti.

Bu konuda yurt dışında yaşayan vatandaşlara bir müjde de vereceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını müşavirlik ve ataşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışmalara başladık. Bu kapsamda, tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak, vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmaları şu an en önemli gündem maddelerimizden birisidir. Bunun hukuki ve teknik altyapı hazırlıklarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz, İş Kurumu Genel Müdürlüğümüz, Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız ile birlikte yürütmekteyiz. Tüm yurttaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Işıkhan, 2019'da uygulamaya koyulan Yurt Dışı Teşkilatı Bilgi Yönetim Sistemi (YTYBS) ile Türk vatandaşlarının SGK tescil ve hizmet dökümleri, emekli aylığı bilgileri, provizyon bilgileri, borçlanma bilgileri ile genel sağlık sigortası borç bilgilerini anlık olarak sorgulayabildiğini, bu hususta vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebildiklerini söyledi.

Sistemi sürekli güncelleyerek yeni hizmetler eklediklerinin de altını çizen Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bulunan vatandaşlarımız tarafından yurt dışı teşkilatımıza yapılacak başvurular ve gönderilecek evrakların, 81 Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü vasıtasıyla elektronik olarak yurt dışı birimlerimize iletilmesini sağladık. Evvelce, vatandaşlarımız bu evrakları fiziki posta ile göndermek durumunda kaldığından postanın ulaşmaması, zarar görmesi ve zaman kaybı gibi sorunlar yaşanmaktaydı. Bu sistemle birlikte çok şükür bu sorunların hepsini bertaraf etmiş bulunmaktayız. Söz konusu sistemin getirdiği fayda ve kolaylıkları, yurt dışı teşkilatımız bulunmayan ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın da istifadesine sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda sistemin başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere paydaş kurumlar aracılığıyla tüm yurt dışı temsilciliklere açılmasına yönelik çalışmalarımız süratle devam etmektedir."

"2 yıl olan araç bulundurma süresini 4 yıla çıkardık"

Işıkhan, bakanlık olarak yurt dışı birimlerine sağladıkları dijital altyapıyı, bütün büyükelçilik ve başkonsolosluklara entegre ederek tüm dünyadaki Türk vatandaşlarına çalışma ve sosyal güvenlik alanında kolaylık sağlamayı, bürokratik engelleri tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerinin belirtti.

Hükümet olarak yurt dışından emekli olan vatandaşların Türkiye'ye araçlarıyla gelmeleri durumunda 2 yıl olan araç bulundurma süresini 4 yıla yükselttiklerini hatırlatan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bu işlemler için konsolosluklara onaylatılan yurt dışı emeklilik belgesinin de sistemimiz üzerinden (YTYBS) doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesini sağlamayı planlıyoruz. Bununla özellikle emekli vatandaşlarımızı ve kıymetli büyüklerimizi bir zahmetten daha kurtaracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlara ilave olarak, Bakanlık olarak üzerinde çalıştığımız mobil uygulama ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, çalışma ve sosyal güvenliğe dair her türlü bilgiye en doğru kanaldan ulaşabilme imkanını elde etmiş olacaklar. İnşallah yakın zamanda uygulamamız kullanıma açılacak. Türkiye olarak, Bakanlık olarak yaşadığınız zorluklarla mücadele noktasında desteğimizin artarak devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın."

Bakan Işıkhan, daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.

Programda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Ece Acarsoy, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, bakanlık, büyükelçilik ve konsolosluktan çok sayıda yetkili de hazır bulundu.