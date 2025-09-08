Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "İşsizlik Oranının, 2028'de Yüzde 7,8 Olarak Gerçekleşmesini Tahmin Ediyoruz"

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Orta Vadeli Program beklentilerine göre olumlu seyreden işsizlik oranının gerilemeyi sürdürerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Bu alanda başarımızı artırmak için; kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirdi.

Türkiye'nin önümüzdeki üç yılına ilişkin kalkınma hedeflerini, ekonomi alanında politika ve reformlarını içeren yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız ekonomi programımız ile enflasyonu düşürecek, fiyat istikrarını sağlayacak, istihdam ve büyüme oranlarında daha yüksek seviyelere ulaşacağız. Bakanlığımızın çalışma alanlarını ilgilendiren başlıca konular olan; Ulusal İstihdam Strateji'sinde ele aldığımız işgücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması, işsizlikle etkin mücadele ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Küresel gelişmelere ve yaşanan değişimlere uygun olarak sürekli dönüşen işgücü piyasasının ihtiyaçlarını da gözeteceğiz. Önümüzdeki dönemde yeni nesil çalışma modelleri, sektörlerin ihtiyaçları ve beceri uyumlaştırmaya daha fazla odaklanarak, bütüncül politikalar hayata geçireceğiz. Bu süreçte istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, OVP beklentilerine göre olumlu seyreden işsizlik oranının gerilemeyi sürdürerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Bu alanda başarımızı artırmak için; kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İlgili kurumlarımızın desteğiyle özellikle savunma sanayi gibi stratejik alanlarda mesleki ve teknik eğitimi destekleyeceğiz. Yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasalarına olan etkilerine yönelik uygulamalar hayata geçireceğiz. İşsizlikle mücadele ve istihdamı artırmaya ek olarak potansiyel işgücüne yönelik uygulamalarımızı da artıracağız. Yeniden beceri kazandırmak amacıyla aktif iş gücü programları düzenleyerek, kalıcı istihdama geçişi destekleyeceğiz.

Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini güçlendirecek, değişen iş gücü piyasa koşullarına uyumunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi için kayıt dışı ile mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı hedeflerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. Elbette tüm bu çalışmalarımızı sosyal paydaşlarımızla diyalog ve uzlaşı içerisinde yürüteceğiz. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından detayları açıklanan Orta Vadeli Programımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."