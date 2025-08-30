Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istikbali uğruna mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Işıkhan, mesajında, vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali için yüzlerce yıldır sürdürdüğü büyük yürüyüşün en önemli zafer anıtlarından birisi olan Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü bir kez daha anmanın gurur ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferler silsilesiyle Anadolu'ya silinmez mührünü vuran kadim devletin, tarihin hiçbir döneminde mücadeleden vazgeçmediğini ve mevcudiyetine göz diken kim varsa bertaraf ettiğini anımsatan Işıkhan, "Özellikle yakın tarihimiz içerisinde, 15 Temmuz Destanı bu kutlu yürüyüşümüzü sekteye uğratmak isteyenler için büyük bir hezimet olmuştur." ifadesine yer verdi.

Bakan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, kalkınmada, savunma sanayinde, teknolojide, dış politikada ve insan odaklı tüm hizmetlerde ulaştığı nokta göz önüne alındığında, İnanmış bir milletin, güçlü bir devletin neler yapabileceğini göstermesi bakımından herkes için ders çıkarılması gereken bir süreçtir. Ülkemizin gerçek potansiyelini keşfetme yolculuğunda özellikle Terörsüz Türkiye mücadelesi, gelecek vizyonumuzu taçlandıracak büyük bir adım olacaktır.

Bu vizyonu gerçekleştirmek için başta çalışma hayatı olmak üzere, ülkemizi gelecek yüzyıla mihmandar kılacak güç ve kapasiteye ulaştıracak her mecrada yılmadan, pes etmeden, yorulmadan daha çok çalışmaya, ülkemizin ve insanlığın huzuru için daha fazla inisiyatif almaya devam edeceğiz."

Mesajında yurt içi ve dışındaki tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Işıkhan, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istikbali uğruna mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum." değerlendirmesini paylaştı.