Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Işıkhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularla kutlayan Işıkhan, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünün ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Bir asır önce kanıyla, canıyla, tüm mevcudiyetiyle vatanı savunan şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla yad eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin, gazilerimizin aziz hatırasına ve emanetine layık olabilmek, zaferlerle dolu şanlı tarihimize yakışır bir istikbalin inşasını hep birlikte gerçekleştirebilmek için çeyrek asra yakın bir süredir durmaksızın çalışıyor, üretiyor, ülkemizi hak ettiği ve hedeflediğimiz noktaya taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bir taraftan çalışma hayatı başta olmak üzere müreffeh geleceğimizi temin edecek her alanda Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiç atılmamış önemli adımlar atarken, diğer taraftan da özellikle sınırlarımızda ve bölgemizde barışın, huzurun ve güvenliğin sağlanması hususunda hem içeride hem de dışarıda büyük bir mücadele veriyoruz."

Işıkhan, büyük ve güçlü Türkiye davasının lideri, Türkiye Yüzyılı vizyonunun mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, tam bağımsız yerli ve milli kalkınma hedeflerini, 7'den 70'e tüm vatandaşların maddi ve manevi refahını sağlayacak plan ve programları istikrarla menziline ulaştırdıklarını, terörsüz Türkiye idealine emin adımlarla yaklaştıklarını bildirdi.

Bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeyi, yüzyıla damga vuracak büyük atılımlarla küresel ölçekte büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini belirten Işıkhan, akan kanın durduğu, zulmün, acının ve gözyaşının sona erdiği daha adil bir dünya tasavvuruyla umut dolu gözleri Türkiye'ye çevrilmiş tüm mazlumların ve insanlığın barış adası, dünyanın güvenli limanı olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni, Yüzyılın Türkiye'si yapmak için şehit ve gazilerimizin emaneti aziz vatanımıza ilelebet sahip çıkacak, bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıracak, milletimizin desteğiyle Türkiye'yi hak ettiği konuma birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tekraren tebrik ediyorum."