Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizliği azaltmaya, istihdamı artırmaya, çalışanlarımızın ve işverenimizin hakkını korumaya yönelik politikalarımızı etkin bir şekilde hayata geçirerek, insan onuruna dayalı daha adil ve sosyal diyaloğa dayalı daha barışçıl bir çalışma...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizliği azaltmaya, istihdamı artırmaya, çalışanlarımızın ve işverenimizin hakkını korumaya yönelik politikalarımızı etkin bir şekilde hayata geçirerek, insan onuruna dayalı daha adil ve sosyal diyaloğa dayalı daha barışçıl bir çalışma hayatını birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Işıkhan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Işıkhan, bu mübarek günlerin ülke ve tüm insanlığın selametine vesile olmasını diledi.

Işıkhan, bayramların kardeşlik hukukunu güçlendiren, birlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincini perçinleyen müstesna günler olduğunu vurgulayarak, "Kurban ise teslimiyetin sembolü, bizi benlikten ümmet ve millet olma şuuruna erdirerek Hakk ile kurbiyetimizi tesis eden önemli bir fırsattır. Umuyorum ki bu bayram da millet olarak her bayram olduğu gibi, ihtiyaç sahiplerini ihmal etmeyecek, ailelerimizle, akrabalarımızla, büyüklerimizle, sevdiklerimizle bir arada olacak, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi güçlendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye olarak, her günü bir bayram coşkusuyla geçirebilmek için 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi, yatırımlarla, üretimle, istihdamla, ticaretle büyütmek, kalkındırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Hamdolsun, bir taraftan 'Terörsüz Türkiye' hedefini gerçekleştirirken diğer taraftan dünyanın barış adası olma yolunda hızla yol alıyoruz. Aynı zamanda, müreffeh yarınlarımızı birlikte inşa edebilmek için istihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma hayatımız adına ortaya koyduğumuz tüm hedeflere emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam ediyoruz. İşsizliği azaltmaya, istihdamı artırmaya, çalışanlarımızın ve işverenimizin hakkını korumaya yönelik politikalarımızı etkin bir şekilde hayata geçirerek, insan onuruna dayalı daha adil ve sosyal diyaloğa dayalı daha barışçıl bir çalışma hayatını birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. 21. yüzyılın yükselen gücü olarak milli hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek ve gelecek nesillere güven ve umut veren bir Türkiye'yi miras bırakmaktır."

Işıkhan, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bugünlerde gelecek vizyonlarının öneminin çok daha iyi anlaşılacağını ümit ettiğini belirterek bu yolda durmaksızın, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bir bayrama daha birlik ve beraberlik içinde ulaştırdığı için Allah'a şükreden Işıkhan, gelecek bayramlara, bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların özgürlük, huzur ve barış içinde yaşadığı, başta Gazze olmak üzere tüm Müslümanların esaret ve zulümden kurtulduğu bir atmosferde yeniden erişebilmeyi temenni etti.

Işıkhan, hac ibadetini ifa etmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşların ibadetlerinin kabulünü ve sağ salim ailelerine kavuşmalarını diledi, kesilen kurbanların ve edilen duaların kabulünü niyaz etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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