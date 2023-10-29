Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet'in 100. yılında, başta çalışma hayatı olmak üzere sorumluluk alanlarını Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir konuma taşıyabilmek için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet'in 100. yılında, başta çalışma hayatı olmak üzere sorumluluk alanlarını Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir konuma taşıyabilmek için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne kavuşmanın gururu içinde olduklarını belirtti.

Ağır bedeller ödeyerek, kan dökerek, can vererek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Cumhuriyet'in kurulduğuna işaret eden Işıkhan, Türkiye'yi, küresel ölçekte hak ettiği konuma ulaştırmak için durmaksızın, yorulmaksızın çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimize, büyük milletimize ve yüce devlet geleneğimize yakışır bir istikbalin inşası, hepimizin en temel görevlerinden birisidir. Siyasette, ekonomide, sanatta, kültürde ve ilimde, kısacası hayatın her alanında medeniyet değerlerimizi yüceltmek, tarihi ve milli sorumluluğumuzdur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, başta çalışma hayatı olmak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak temas ettiğimiz her bir sorumluluk alanımızı, sosyal devlet anlayışıyla ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir konuma hep birlikte taşıyabilmek için gururla emekle özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu kutlu yolda, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dünyaya unutulmaz bir tarihi miras bırakacağına inandığımız ikinci yüzyılının mimarı, dünyada ümitle bakan yüzünü bize çevirmiş tüm mazlum, hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmişlerin haklı mücadelesinin şahsında tecessüm ettiği başkomutanımız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz milletimizin duası ve Allah'ın yardımıyla, sarsılmaz bir iradeyle yürümeye devam edeceğiz."

Türkiye'deki ve dünyadaki tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Işıkhan, "Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum. Ülkemizin miladı olan bu özel gün vesilesiyle milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. İstikbalimiz ve istiklalimiz uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıldönümü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.